Aviões de guerra da Otan lançaram ataques aéreos na capital líbia Trípoli e na cidade natal do líder líbio Muammar Gaddafi, Sirte, nesta terça-feira, informou a televisão estatal.



Em Bruxelas, a Organização do Tratado do Atlântico Norte disse que a aliança atacou instalações de comando e controle das forças de Gaddafi, incluindo o quartel-general de uma brigada no sul de Trípoli na noite de segunda-feira.



A emissora líbia Al Jamahiriya disse: " "As cidades de Trípoli e Sirte foram alvos de bombardeios da agressão cruzada colonial durante as primeiras horas da terça-feira".



Uma testemunha da Reuters disse que não ouviu sons de explosões na capital nesta terça.



A TV estatal acrescentou que a Otan também bombardeou a região de Al-Habra na cidade de Al-Aziziyah "pouco tempo atrás", informou sem dar mais detalhes.



Um comunicado da Otan disse que vários ataques aéreos na segunda-feira tiveram como alvo a infraestrutura de comunicações e o quartel-general da 32a brigada das forças de Gaddafi.



"A Otan vai continuar sua campanha para degradar as forças do regime de Gaddafi que estejam envolvidos em ataques em andamento contra civis", disse o comandante da operação da Otan, general Charles Bouchard, no comunicado.



Fonte: Estadao